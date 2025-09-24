США не присоединились к антироссийскому заявлению перед Совбезом ООН

Перед началом заседания Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу Соединённые Штаты не поддержали антироссийское заявление, подготовленное рядом стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором документа выступила Украина, чью позицию озвучил министр иностранных дел Андрей Сибига. В заявлении содержались обвинения в адрес Москвы, которые российская сторона называет бездоказательными.
По словам Сибиги, к инициативе Киева присоединились Евросоюз, а также Канада, Япония и Новая Зеландия. США среди сторонников документа министр не назвал.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп все «тащит на себе» в вопросе конфликта на Украине, а ООН не вносит никакого вклада в прекращение огня.