Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат продавать вооружения НАТО, а альянс может распоряжаться ими по своему усмотрению. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал у себя в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, и НАТО может делать с ним всё, что захочет. Удачи всем!» — написал президент США.

В этой же публикации Трамп заявил, что при поддержке со стороны Североатлантического блока и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть территории и даже «пойти дальше». Он назвал действия России на Украине «бесцельными». При этом хозяин Белого дома заверил, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Украине, так и России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

