Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО, а альянс будет им распоряжаться

В этой же публикации Трамп заявил, что при поддержке со стороны Североатлантического блока и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть территории и даже «пойти дальше». Он назвал действия России на Украине «бесцельными». При этом хозяин Белого дома заверил, что в любом случае желает «всего наилучшего» как Украине, так и России.