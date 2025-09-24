Глава киевского режима Владимир Зеленский порассуждал о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил о готовности провести переговоры, например, в Казахстане. Так Зеленский высказался в беседе с Fox News.
Он также сообщил, что якобы готов ко встрече с Владимиром Путиным без «предварительных условий». Зеленский уточнил, что согласен и на трехстороннюю беседу.
При этом ранее нелегитимный президент Украины отказался от соответствующего предложения Владимира Путина. Российский лидер назвал возможным местом встречи Москву. Однако Зеленский не согласился на предложение, хотя и заявил, что якобы не будет выдвигать никаких условий по организации переговоров.
Бывший комик также заверил, что президент США Дональд Трамп якобы доверяет ему гораздо больше, чем Владимиру Путину. Зеленский сделал такой вывод после встречи с хозяином Белого дома в Нью-Йорке.