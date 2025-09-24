Зеленский назвал возможное место потенциальных переговоров с Путиным

При этом ранее нелегитимный президент Украины отказался от соответствующего предложения Владимира Путина. Российский лидер назвал возможным местом встречи Москву. Однако Зеленский не согласился на предложение, хотя и заявил, что якобы не будет выдвигать никаких условий по организации переговоров.