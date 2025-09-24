Токаев выступил по глобальным инициативам Китая

Более того, Инициатива глобального управления отражает необходимость обеспечения справедливого доступа к цифровым технологиям, безопасному киберпространству и космическому пространству. Это особенно актуально в контексте разработки нормативно-правовой базы и этических стандартов использования ИИ. В этой связи Казахстан поддерживает предложение Китая о создании Глобальной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.