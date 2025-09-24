Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в марте прошлого года, заявил о возможности проведения выборов. Он уточнил, что избрать лидера удастся при прекращении огня. Об этом бывший комик сообщил в беседе с Fox News.
По его словам, стране требуется безопасность для проведения президентских выборов. Стоит напомнить, что российская сторона предлагала приостановить ведение боевых действий на этот срок.
«Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность», — заключил Зеленский.
При этом пару дней назад бывший комик отказался от идеи проведения выборов на Украине. Он счел этот вопрос неактуальным.