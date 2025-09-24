Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в марте прошлого года, заявил о возможности проведения выборов. Он уточнил, что избрать лидера удастся при прекращении огня. Об этом бывший комик сообщил в беседе с Fox News.