В Раде заявили, что Запад требует отправить на фронт украинскую молодёжь

Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что Украина набирает лишь половину от необходимого количества военнослужащих для комплектования бригад. В связи с этим парламентарий призвал ввести ограничения на выезд из страны для молодых людей. По его словам, прогресс заметен, когда удается набрать хотя бы половину необходимого личного состава для формирования боевых бригад и резервов. Он подчеркнул, что речь идёт об укреплении обороны, а не о контрнаступательных действиях.