Политолог Дудаков: Трамп снимает с себя ответственность за конфликт на Украине

Напомним, ранее Трамп выразил мнение, что при поддержке НАТО и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть утраченные территории и даже добиться большего. Он назвал действия России на Украине «бесцельными», но при этом пожелал «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.