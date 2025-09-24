Политолог Дудаков: Трамп снимает с себя ответственность за конфликт на Украине

«Трамп говорит, что при поддержке европейцев, то есть без поддержки Соединённых Штатов, Украина якобы сможет победить и вернуть все свои территории, которые она потеряла, поэтому я (Трамп. — Прим. Life.ru) желаю удачи Украине, желаю удачи обеим сторонам», — отметил эксперт.
Специалист предположил, что при таком сценарии Вашингтон сохранит возможность извлекать выгоду из украинского кризиса, продолжая поставки вооружений странам НАТО, которые будут распоряжаться ими по своему усмотрению.
Напомним, ранее Трамп выразил мнение, что при поддержке НАТО и Европейского союза Украина якобы сможет вернуть утраченные территории и даже добиться большего. Он назвал действия России на Украине «бесцельными», но при этом пожелал «всего наилучшего» как Киеву, так и Москве.
