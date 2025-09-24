Макрон: Палестинское государство возможно только после признания Израилем

Помимо этого, французский президент подчеркнул важность демилитаризации этих территорий и отстранения радикального движения ХАМАС от управления для урегулирования конфликта на основе принципа двух государств. Он добавил, что для полноценного урегулирования конфликта необходимо признание Израиля другими странами региона, и этот процесс будет постепенным, начиная с гуманитарной помощи и заканчивая решением о двух государствах.