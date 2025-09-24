Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Палестинское государство возможно только после признания Израилем

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что реальное создание палестинского государства возможно только после его признания со стороны Израиля. Президент Франции сделал это заявление в интервью телеканалу BFMTV. Он также отметил необходимость предварительных переговоров о границах будущего государства.

Источник: Life.ru

«И палестинское государство будет создано в тот день, когда его признает Государство Израиль», — заявил Макрон.

Помимо этого, французский президент подчеркнул важность демилитаризации этих территорий и отстранения радикального движения ХАМАС от управления для урегулирования конфликта на основе принципа двух государств. Он добавил, что для полноценного урегулирования конфликта необходимо признание Израиля другими странами региона, и этот процесс будет постепенным, начиная с гуманитарной помощи и заканчивая решением о двух государствах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, призвал страны, которые ещё не признали Палестину, сделать это незамедлительно. Он выразил сожаление по поводу продолжающегося конфликта в Газе и отсутствия палестинского лидера Махмуда Аббаса на заседании. Государственность Палестины уже признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше