Зеленский назвал страну, где готов встретиться с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, например, в Казахстане.
— Наши команды предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария. Или, например, в Казахстане, — сказал он в интервью каналу Fox News.
На уточняющий вопрос ведущего украинский лидер подтвердил, что готов к встрече с Путиным, передает РИА Новости.
16 сентября Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий».
Трамп ранее заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга. По его словам, из-за этого ему, вероятно, придется находиться с ними «в одной комнате» для переговоров по урегулированию военного конфликта.
Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, но только не в России. Об этом 8 сентября он сообщил в беседе с ABC News. Журналисты задали ему вопрос о проведении двусторонней встречи с российским президентом. Глава Украины ответил, что такая возможность есть, но относительно места есть определенные условия.