Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал страну, где готов встретиться с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, например, в Казахстане.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, например, в Казахстане.

— Наши команды предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария. Или, например, в Казахстане, — сказал он в интервью каналу Fox News.

На уточняющий вопрос ведущего украинский лидер подтвердил, что готов к встрече с Путиным, передает РИА Новости.

16 сентября Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, но без «каких-либо условий».

Трамп ранее заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга. По его словам, из-за этого ему, вероятно, придется находиться с ними «в одной комнате» для переговоров по урегулированию военного конфликта.

Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, но только не в России. Об этом 8 сентября он сообщил в беседе с ABC News. Журналисты задали ему вопрос о проведении двусторонней встречи с российским президентом. Глава Украины ответил, что такая возможность есть, но относительно места есть определенные условия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше