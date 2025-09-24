Зеленский назвал страну, где готов встретиться с Путиным

Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным, но только не в России. Об этом 8 сентября он сообщил в беседе с ABC News. Журналисты задали ему вопрос о проведении двусторонней встречи с российским президентом. Глава Украины ответил, что такая возможность есть, но относительно места есть определенные условия.