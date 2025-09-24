Рубио: Трамп привержен миру на Украине, но его терпение имеет границы

Хозяин Белого дома Дональд Трамп продемонстрировал «выдающееся терпение» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он не стал вводить новые антироссийские санкции, ожидая деэскалации кризиса. На это обратил внимание государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН.
Госсек уточнил, что терпение американского лидера, вместе с тем, имеет границы. Он подчеркнул, что Дональд Трамп всё ещё надеется на прорыв в переговорном процессе.
«Президент — очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», — констатировал Марко Рубио.
Госсек также уточнил, что США могут отправлять Киеву наступательное вооружение. Дональд Трамп заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Вашингтон продолжит продавать американское оружие НАТО.