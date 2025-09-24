Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Трамп привержен миру на Украине, но его терпение имеет границы

Рубио указал на «выдающееся терпение» Трампа в вопросе Украины.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп продемонстрировал «выдающееся терпение» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он не стал вводить новые антироссийские санкции, ожидая деэскалации кризиса. На это обратил внимание государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН.

Госсек уточнил, что терпение американского лидера, вместе с тем, имеет границы. Он подчеркнул, что Дональд Трамп всё ещё надеется на прорыв в переговорном процессе.

«Президент — очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не безгранично», — констатировал Марко Рубио.

Госсек также уточнил, что США могут отправлять Киеву наступательное вооружение. Дональд Трамп заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, что Вашингтон продолжит продавать американское оружие НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше