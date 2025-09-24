Ричмонд
Зеленский оконфузился, пытаясь говорить по-английски в Совбезе ООН

Выступая на конференции Совбеза ООН, посвященной вопросам мира и безопасности, главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил оговорку, перепутав английские слова «skies» (небеса) и «skis» (лыжи). Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Вместо того, чтобы призвать к укреплению системы противовоздушной обороны Украины, Зеленский, запнувшись, заявил о необходимости «усилить наши лыжи единой системой». Позже он осознал свою ошибку и исправился.

«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — произнёс бывший комик на английском языке.

В ходе своего выступления он также повторил призыв к международному сообществу оказать давление на Россию с целью «принудить её к миру» и заявил о создании новой архитектуры безопасности усилиями Украины и её партнеров по «коалиции желающих».

Кроме того, выступая на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом Соединённых Штатов. Таким образом он ответил на многочисленные вопросы от представителей СМИ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

