Зеленский оконфузился, пытаясь говорить по-английски в Совбезе ООН

Вместо того, чтобы призвать к укреплению системы противовоздушной обороны Украины, Зеленский, запнувшись, заявил о необходимости «усилить наши лыжи единой системой». Позже он осознал свою ошибку и исправился.
«Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары», — произнёс бывший комик на английском языке.
В ходе своего выступления он также повторил призыв к международному сообществу оказать давление на Россию с целью «принудить её к миру» и заявил о создании новой архитектуры безопасности усилиями Украины и её партнеров по «коалиции желающих».
Кроме того, выступая на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом Соединённых Штатов. Таким образом он ответил на многочисленные вопросы от представителей СМИ.
