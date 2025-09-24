Ричмонд
Полянский заявил о готовности РФ к переговорам по Украине в любых форматах

Россия готова продолжить диалог с Украиной и не отвергает ни один из возможных форматов переговоров. Об этом 23 сентября сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) Организации Объединенных Наций (ООН) по украинскому вопросу.

По его словам, Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «сомнительную легитимность» текущих украинских властей.

Российский дипломат отметил, что оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 сентября сообщил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет свою заинтересованность и открытость к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров и рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке. Он добавил, что Москва рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона в поиске путей решения украинского кризиса.

