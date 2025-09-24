Полянский заявил о готовности РФ к переговорам по Украине в любых форматах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 сентября сообщил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет свою заинтересованность и открытость к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров и рассчитывает на продолжение работы с США на этом треке. Он добавил, что Москва рассчитывает на дальнейшую помощь Вашингтона в поиске путей решения украинского кризиса.