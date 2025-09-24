Российская сторона согласна вести переговоры по Украине в различных форматах. Страна не отказывалась продолжать диалог с Киевом. Об этом уведомил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что Москва выступает за серьезный и субстантивный диалог. По словам дипломата, лучшей площадкой для переговоров выступает Стамбул. Он также уточнил, что пока Москва и Киев не достигли «значимых экспертных наработок».
«Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей», — дополнил Дмитрий Полянский.
Он также указал на раскручивание странами Евросоюза «маховика войны». Дипломат отметил, что они вновь принялись «лепить» из России образ врага вместо урегулирования конфликта.