Рубио: Трамп сохраняет возможность новых санкций против РФ и поставок Украине

Ранее Рубио заявил, что введение новых санкций против России откладывается до тех пор, пока европейские партнёры США не сократят закупки российской нефти и газа. Он отметил, что президент США понимает, что в будущем может потребоваться введение дополнительных санкций, но ставит условие: Европа должна отказаться от российских энергоресурсов. Рубио выразил мнение, что европейским союзникам Вашингтона следует активизироваться в этом вопросе.