Сийярто ответил на заявление Трампа о поставках российской нефти в Венгрию

Напомним, в начале сентября глава МИД Венгрии заявил, что его страна продолжает закупать российскую нефть открыто, тогда как многие европейские государства приобретают ее тайно через обходные маршруты. Он обвинил в лицемерии тех, кто публично критикует Будапешт и Братиславу, но при этом тайно импортирует сырье из РФ.