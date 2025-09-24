Ричмонд
Сийярто ответил на заявление Трампа о поставках российской нефти в Венгрию

Глава МИД Венгрии обратил внимание на местоположение своей страны.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия поддерживает инициативы США по Украине, но не способна сменить своё географическое положение, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Так он ответил на слова главы Белого дома Дональда Трампа, который считает, что якобы может убедить руководителя правительства Венгрии Виктора Орбана перестать закупать российскую нефть.

«Мы полностью поддерживаем усилия американского президента по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения», — написал Сийярто в социальных сетях.

Напомним, в начале сентября глава МИД Венгрии заявил, что его страна продолжает закупать российскую нефть открыто, тогда как многие европейские государства приобретают ее тайно через обходные маршруты. Он обвинил в лицемерии тех, кто публично критикует Будапешт и Братиславу, но при этом тайно импортирует сырье из РФ.

