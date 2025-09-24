Ричмонд
Трамп заявил, что Россия ведет «бесцельную борьбу» на Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал «бесцельной борьбой» военную специальную операцию Российской Федерации на Украине и высмеял военную мощь РФ.

— Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе закончилась бы за неделю. Это нисколько не украшает РФ. Это делает ее похожей на «бумажного тигра», — написал он в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп ранее сказал, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжать бороться и в конце концов вернуть всю свою территорию в ее изначальных границах.

Глава США на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН выразил мнение, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, завершится еще не скоро. Он добавил, что его хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, вопреки ожиданиям, «не имели никакого значения» для урегулирования конфликта.

Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп якобы готов предоставить Украине гарантии безопасности после окончания конфликта.

