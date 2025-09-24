Трамп выступил с громким заявлением по границам Украины: каковы шансы Киева на территории

В конце своей речи американский лидер призвал государства защищать собственную безопасность. Он подчеркнул, что именно это стимулирует Соединенные Штаты вводить пошлины против других стран. Хозяин Белого дома считает, что повышенными тарифами он защищает государство и безопасность в мире. Он также обвинил заграничных лидеров в том, что они якобы использовали ошибки администрации экс-президента США Джо Байдена в своих целях.