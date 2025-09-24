Трамп выступил с громким заявлением по границам Украины: каковы шансы Киева на территории

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Его монолог касался, в основном, темы украинского кризиса. По мнению американского лидера, Киев всё ещё якобы может восстановить прежние границы. Так он написал в своей соцсети.
Дональд Трамп уточнил, что Украина при поддержке стран НАТО якобы имеет шансы даже на «продвижение дальше» утраченных территорий. С таким заявлением президент США выступил после того, как провел беседу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Американский лидер также оповестил, что Вашингтон продолжит продавать оружие третьим странам для поддержки Украины. Он отметил, что государства, приобретая вооружение США, могут делать с ним всё, что заходят.
«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — заключил Дональд Трамп.
В конце своей речи американский лидер призвал государства защищать собственную безопасность. Он подчеркнул, что именно это стимулирует Соединенные Штаты вводить пошлины против других стран. Хозяин Белого дома считает, что повышенными тарифами он защищает государство и безопасность в мире. Он также обвинил заграничных лидеров в том, что они якобы использовали ошибки администрации экс-президента США Джо Байдена в своих целях.
По мнению государственного секретаря Марко Рубио, Дональд Трамп проявляет «выдающееся терпение». Госсек США пояснил, что американский лидер мог ввести новые антироссийские санкции, однако так и не сделал этого. Дональд Трамп, по его словам, надеется на урегулирование конфликта на Украине без дополнительных ограничительных мер против Москвы. Марко Рубио уточнил, что терпение главы государства, вместе с тем, имеет границы.
Госсек также сообщил, что Соединенные Штаты могут продавать Киеву, в том числе, наступательное вооружение. Он отметил, что Дональд Трамп также сохраняет возможность ужесточения антироссийских санкций.