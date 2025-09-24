«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьёзный, субстантивный и незашоренный разговор Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность её нынешних властей», — отметил он.
Российский дипломат добавил, что оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул, но подчеркнул, что значимые экспертные наработки ещё не достигнуты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны чинят препятствия для мирного урегулирования на Украине, выбирая путь конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он возложил ответственность за эскалацию напряжённости на киевский режим и поддерживающие его европейские государства, которые, по его словам, выбирают путь конфронтации вместо диалога.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.