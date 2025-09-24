Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Россия открыта к любым форматам переговоров по Украине

Россия не исключает возможности участия в переговорах по мирному урегулированию на Украине, однако настаивает на содержательном и серьёзном характере диалога. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Источник: Life.ru

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьёзный, субстантивный и незашоренный разговор Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность её нынешних властей», — отметил он.

Российский дипломат добавил, что оптимальной площадкой для переговоров является Стамбул, но подчеркнул, что значимые экспертные наработки ещё не достигнуты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны чинят препятствия для мирного урегулирования на Украине, выбирая путь конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он возложил ответственность за эскалацию напряжённости на киевский режим и поддерживающие его европейские государства, которые, по его словам, выбирают путь конфронтации вместо диалога.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше