Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейские страны чинят препятствия для мирного урегулирования на Украине, выбирая путь конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он возложил ответственность за эскалацию напряжённости на киевский режим и поддерживающие его европейские государства, которые, по его словам, выбирают путь конфронтации вместо диалога.