Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром»: о чем идет речь

Трамп считает, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия «три с половиной года ведет бесцельную борьбу» на Украине. Он считает, что специальную военную операцию можно было завершить за неделю. Так Дональд Трамп написал в своей соцсети.

Президент США назвал Россию «бумажным тигром». Американский лидер уточнил, что речь о том, что Москва не демонстрирует «настоящую военную силу».

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на “бумажного тигра”, — пояснил Дональд Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Москвы. Однако это случится в том случае, если Европа перестанет закупать газ и нефть РФ.

