Косачёв назвал выступление Трампа на Генассамблее ООН знаковым

Выступление президента США Дональда Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является знаковым событием, которое будет активно обсуждаться, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.
«Пожалуй, давно в ООН не звучали столь жесткие оценки проблемы глобального изменения климата, которую он назвал величайшей ложью всех времён…», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
Парламентарий также обратил внимание на слова Трампа о ситуации в Европе из-за миграции. Он привёл точку зрения президента США о том, что указанная проблема стала самой острой для Старого Света. Кроме того, вице-спикер СФ прокомментировал высказывания американского лидера о ядерном оружии и биолабораториях.
«По ядерному оружию больше общих фраз — чувствуется, ответ на российскую инициативу по продлению на год действия договора по СНВ (стратегическим наступательным вооружениям — прим. ред.) у США пока не готов. А вот по биооружию прозвучало больше конкретики. Здесь есть о чём поговорить, начиная с американских биолабораторий у нас под боком, что расследовала парламентская комиссия с моим сопредседательством», — подчеркнул Косачёв.
Помимо этого, Косачёв выразил мнение, что многие остались не согласны с позицией Трампа по ситуации на Ближнем Востоке, на которую повлияло решение ряда европейских стран признать государственность Палестины.
Напомним, выступление Трампа на Генассамблее ООН продолжалось почти час. Глава Белого дома считает, что его речь была воспринята крайне положительно. Президент США также добавил, что технические неполадки, которые наблюдались во время его выступления, сделали событие более интересным и запоминающимся.