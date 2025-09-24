Косачёв назвал выступление Трампа на Генассамблее ООН знаковым

«По ядерному оружию больше общих фраз — чувствуется, ответ на российскую инициативу по продлению на год действия договора по СНВ (стратегическим наступательным вооружениям — прим. ред.) у США пока не готов. А вот по биооружию прозвучало больше конкретики. Здесь есть о чём поговорить, начиная с американских биолабораторий у нас под боком, что расследовала парламентская комиссия с моим сопредседательством», — подчеркнул Косачёв.