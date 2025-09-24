Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным

При этом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский проигнорировал все вопросы о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что на повторные вопросы о сроках проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта он также не стал давать комментариев. Главарь киевского режима проигнорировал все заданные ему вопросы относительно перспектив диалога с российской стороной.