Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал страну для возможной встречи с Путиным

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом экс-комик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария. Если хотите, то, например, в Казахстане», — сказал Зеленский.

При этом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский проигнорировал все вопросы о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что на повторные вопросы о сроках проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта он также не стал давать комментариев. Главарь киевского режима проигнорировал все заданные ему вопросы относительно перспектив диалога с российской стороной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше