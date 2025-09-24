Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

На полях мероприятий у Лаврова традиционно состоится большое количество двусторонних встреч. В том числе планируются переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров также планирует побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Помимо этого, Лавров примет участие в ряде министерских мероприятий в различных форматах, в том числе по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН.