Полянский: РФ не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине

Оптимальной площадкой для переговоров Россия считает Стамбул.

Источник: Аргументы и факты

Россия готова обсуждать пути мирного урегулирования конфликта на Украине в любых форматах, однако переговоры должны быть содержательными и серьезными. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

При этом Полянский отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на сомнительную, по его мнению, легитимность нынешних украинских властей.

Дипломат также уточнил, что оптимальной площадкой для переговоров Россия считает Стамбул.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин продолжает оставаться открытым к возможности урегулирования конфликта на Украине через переговоры.

