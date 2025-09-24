Ричмонд
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, в среду — встреча с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Источник: Life.ru

Перед визитом Лаврова в Нью-Йорк в МИД РФ сообщили о его насыщенном графике. Министр проведёт двусторонние встречи, примет участие в мероприятиях «Группы двадцати», БРИКС и ОДКБ, а также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Кроме того, у Лаврова запланирована встреча с госсекретарём США Марко Рубио, которая должна пройти в среду в 12:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом говорится в распространённом Госдепартаментом графике главы ведомства. Предыдущие переговоры Лаврова и Рубио состоялись в июле на полях асеановской недели в Малайзии.

Выступление Сергея Лаврова с трибуны ООН запланировано на субботу, 27 сентября.

В ходе общеполитических дебатов на неделе высокого уровня (23−27 и 29 сентября) выступят представители 195 делегаций. Ещё одним значимым событием юбилейной сессии Генассамблеи ООН станут выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.

Напомним, в четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом проинформировал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, разговор, скорее всего, состоится поздно вечером.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
