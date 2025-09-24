Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, в среду — встреча с Рубио

Перед визитом Лаврова в Нью-Йорк в МИД РФ сообщили о его насыщенном графике. Министр проведёт двусторонние встречи, примет участие в мероприятиях «Группы двадцати», БРИКС и ОДКБ, а также встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Кроме того, у Лаврова запланирована встреча с госсекретарём США Марко Рубио, которая должна пройти в среду в 12:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом говорится в распространённом Госдепартаментом графике главы ведомства. Предыдущие переговоры Лаврова и Рубио состоялись в июле на полях асеановской недели в Малайзии.