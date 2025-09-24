В ООН рассказали, почему мог остановиться эскалатор с Дональдом Трампом

В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора, на котором собирался подняться президент США Дональд Трамп в здании штаб-квартиры ООН. Об этом рассказал журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По мнению представителя генсека, один из членов делегации США мог нечаянно активировать механизм безопасности, который предусматривает остановку эскалатора, чтобы люди и предметы случайно не были втянуты в механизм лифта.
«Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше», — сказал Дюжаррик представителям прессы.
Напомним, когда Трамп вместе со своей женой Меланией прибыл в штаб-квартиру организации, эскалатор вдруг перестал работать прямо перед их заходом на него.
Когда Дональд Трамп выступал в Нью-Йорке на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, случился ещё один конфуз: у него сломался телесуфлер. Это разгневало политика. Первую часть речи он посвятил критике Организации Объединенных наций и украинскому конфликту.
При этом американский президент отметил, что у отвечающих за технику сотрудников явно будут «большие проблемы».
«Все, что я получил от ООН, — неработающий эскалатор и телесуфлер», — так прокомментировал Трамп своё участие в Генассамблее.