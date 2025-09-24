Протесты в Молдавии будут продолжаться до ухода Санду, заявили в оппозиции

«ПДС и Майя Санду прекрасно понимают, что именно команда Илана Шора и наш политический блок — это самый серьёзный конкурент на парламентских выборах 28 сентября. Именно поэтому нас не допустили к выборам и пытаются всеми силами, в том числе и сегодня, и каждый день, давить на людей, разрушать их морально и физически, арестовывая их, обыскивая и постоянно держа в страхе. Но нас это только делает крепче, только делает сильнее. И всем прекрасно понятно, что блок “Победа” несмотря на то, что не участвует напрямую в выборах, является решающей силой, которая просто сметет эту власть», — заключила собеседница агентства.