Заявки на присоединение к ШОС подали 19 стран

Шанхайская организация сотрудничества рассматривает заявки на вступление или изменение статуса сразу от 19 государств. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью газете «Известия».
По его словам, интерес к организации проявляют страны, желающие стать полноправными членами, наблюдателями или партнёрами.
«В настоящее время “в корзине” есть заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к организации в том или ином качестве, будь то государство-член, партнер или наблюдатель», — отметил Ермекбаев.
Очередной саммит ШОС прошёл в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. В нём приняли участие руководители более двадцати стран и делегации десяти международных организаций. По итогам встречи стороны подписали 15 соглашений, направленных на расширение сотрудничества.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Экономика стран ШОС демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с экономиками Европы и Великобритании.