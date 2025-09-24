Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заявки на присоединение к ШОС подали 19 стран

В настоящее время в организации состоят 27 государств.

Источник: Аргументы и факты

Шанхайская организация сотрудничества рассматривает заявки на вступление или изменение статуса сразу от 19 государств. Об этом сообщил генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев в интервью газете «Известия».

По его словам, интерес к организации проявляют страны, желающие стать полноправными членами, наблюдателями или партнёрами.

«В настоящее время “в корзине” есть заявки от 19 стран на изменение статуса либо присоединение к организации в том или ином качестве, будь то государство-член, партнер или наблюдатель», — отметил Ермекбаев.

Очередной саммит ШОС прошёл в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. В нём приняли участие руководители более двадцати стран и делегации десяти международных организаций. По итогам встречи стороны подписали 15 соглашений, направленных на расширение сотрудничества.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Экономика стран ШОС демонстрирует опережающие темпы роста по сравнению с экономиками Европы и Великобритании.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше