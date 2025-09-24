Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман: НАТО стремится оккупировать Одессу из-за трех морских портов

Практически всё западное вооружение, которое завозят на Украину, идёт в страну по двум каналам, одним из которых является порт в Одессе, отметил Вассерман.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил aif.ru, почему НАТО стремится оккупировать Одессу.

Так парламентарий прокомментировал опубликованные службой внешней разведки России данные о том, что Евросоюз планирует взять под полный контроль Молдову, организовать провокации в Приднестровье, и с этой целью, в частности, в Одессе намерен разместиться контингент Альянса.

«Одесса — лучший на всём Чёрном море торговый порт. Там условия местные гидрологические очень этому способствуют. Строго говоря, Одесса — это три порта: собственно Одесский, а также Южный и Ильичевский. И все три очень большие и очень удобные», — сказал Вассерман.

Он добавил, что сейчас практически всё западное вооружение, которое завозят на Украину, идёт в страну по двум каналам.

«Из Польши через Карпаты и морем через Одессу», — подытожил Вассерман.

Ранее Вассерман подчеркнул, что контингент НАТО в Одесской области будет для ВС РФ законной военной целью.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше