Так парламентарий прокомментировал опубликованные службой внешней разведки России данные о том, что Евросоюз планирует взять под полный контроль Молдову, организовать провокации в Приднестровье, и с этой целью, в частности, в Одессе намерен разместиться контингент Альянса.
«Одесса — лучший на всём Чёрном море торговый порт. Там условия местные гидрологические очень этому способствуют. Строго говоря, Одесса — это три порта: собственно Одесский, а также Южный и Ильичевский. И все три очень большие и очень удобные», — сказал Вассерман.
Он добавил, что сейчас практически всё западное вооружение, которое завозят на Украину, идёт в страну по двум каналам.
«Из Польши через Карпаты и морем через Одессу», — подытожил Вассерман.
Ранее Вассерман подчеркнул, что контингент НАТО в Одесской области будет для ВС РФ законной военной целью.