Вассерман: НАТО стремится оккупировать Одессу из-за трех морских портов

«Одесса — лучший на всём Чёрном море торговый порт. Там условия местные гидрологические очень этому способствуют. Строго говоря, Одесса — это три порта: собственно Одесский, а также Южный и Ильичевский. И все три очень большие и очень удобные», — сказал Вассерман.