Панкратов: травмированный ссорой с Трампом Маск не идет на примирение

Американский миллиардер Илон Маск во время первого публичного общения с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта вел себя отстраненно из-за накопившихся обид. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил психолог и политолог Руслан Панкратов.
Напомним, отношения Трампа и Маска начали стремительно ухудшаться в мае после того, как миллиардер покинул пост главы департамента эффективности правительства. После этого он раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах.
Президент США в ответ заявил, что разочарован в Маске. Взаимные уколы в Сети дошли до того, что Маск заявил о связи Трампа с делом миллиардера Джеффри Эпштейна.
«Трамп явно инициатор данного примирения. Маск же находится больше в сдержанной, оборонительной позиции. Например, это характерное пожимание плечами при первичном контакте — универсальный сигнал неопределённости и внутреннего сопротивления. Кратковременные кивки головой без выраженных вербальных ответов — минимизация коммуникативного участия. Формирование “пирамиды власти” пальцами рук — всё это защитная поза, часто используемая лицами с высоким интеллектом в стрессовых ситуациях», — отметил эксперт.
Панкратов также обратил внимание на ограниченный зрительный контакт Маска, он постоянно пытался отвести взгляд от Трампа. Это, по словам специалиста, также является признаком внутреннего конфликта — предприниматель хочет восстановить отношения с Трампом, но в то же время еще чувствует обиду на него.
«Быстрый уход Маска с места разговора свидетельствует о неготовности к полноценному диалогу. Трамп изначально занял доминирующую позицию инициатора, что соответствует его психотипу. У Маска наблюдались признаки неразрешённой обиды и уязвлённого самолюбия. Его предыдущие публичные обвинения в адрес Трампа, включая упоминания файлов Эпштейна, свидетельствуют о глубоких эмоциональных травмах от разрыва отношений», — добавил эксперт.
Ранее историк Стариков сообщил, что Трамп угрожает стоящему за Соросом «глубинному государству».