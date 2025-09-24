Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Панкратов: травмированный ссорой с Трампом Маск не идет на примирение

Маск и Трамп впервые публично поговорили после ссоры во время прощания с убитым политиком Чарли Кирком.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск во время первого публичного общения с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта вел себя отстраненно из-за накопившихся обид. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил психолог и политолог Руслан Панкратов.

Напомним, отношения Трампа и Маска начали стремительно ухудшаться в мае после того, как миллиардер покинул пост главы департамента эффективности правительства. После этого он раскритиковал законопроект Трампа о налогах и расходах.

Президент США в ответ заявил, что разочарован в Маске. Взаимные уколы в Сети дошли до того, что Маск заявил о связи Трампа с делом миллиардера Джеффри Эпштейна.

«Трамп явно инициатор данного примирения. Маск же находится больше в сдержанной, оборонительной позиции. Например, это характерное пожимание плечами при первичном контакте — универсальный сигнал неопределённости и внутреннего сопротивления. Кратковременные кивки головой без выраженных вербальных ответов — минимизация коммуникативного участия. Формирование “пирамиды власти” пальцами рук — всё это защитная поза, часто используемая лицами с высоким интеллектом в стрессовых ситуациях», — отметил эксперт.

Панкратов также обратил внимание на ограниченный зрительный контакт Маска, он постоянно пытался отвести взгляд от Трампа. Это, по словам специалиста, также является признаком внутреннего конфликта — предприниматель хочет восстановить отношения с Трампом, но в то же время еще чувствует обиду на него.

«Быстрый уход Маска с места разговора свидетельствует о неготовности к полноценному диалогу. Трамп изначально занял доминирующую позицию инициатора, что соответствует его психотипу. У Маска наблюдались признаки неразрешённой обиды и уязвлённого самолюбия. Его предыдущие публичные обвинения в адрес Трампа, включая упоминания файлов Эпштейна, свидетельствуют о глубоких эмоциональных травмах от разрыва отношений», — добавил эксперт.

Ранее историк Стариков сообщил, что Трамп угрожает стоящему за Соросом «глубинному государству».

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше