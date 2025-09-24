Форсированная милитаризация Германии, курс на которую держат власти этой страны, может стать причиной дестабилизации всей Европы. Такой прогноз сделал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
«Курс руководства ФРГ на форсированную милитаризацию Германии, грозящий новыми претензиями на диктат из Берлина, что способно до основания дестабилизировать континент», — сказал замминистра в интервью РИА Новости.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность планами канцлера ФРГ Фридриха Мерца по милитаризации Германии. Политик не исключил формирования нового Рейха в этой стране.
Политолог Суслов, анализируя происходящие в ФРГ процессы, пришёл к выводу, что Мерц хочет привести Германию к войне с Россией.
В то же время старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о возможных рисках милитаризации Германии. Он заявил, что Берлин может предъявить претензии Варшаве из-за территорий на северном побережье Польши.