МИД РФ: Милитаризация Германии может дестабилизировать Европу

В то же время старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о возможных рисках милитаризации Германии. Он заявил, что Берлин может предъявить претензии Варшаве из-за территорий на северном побережье Польши.