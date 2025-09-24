Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России разоблачили поддельное интервью Захаровой о Токаеве

Министерство иностранных дел РФ опровергло подлинность видеозаписи, распространяемой в казахстанских онлайн-сообществах, где официальный представитель МИД Мария Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Видео оказалось дипфейком, созданным с использованием нейросетей.

В МИД назвали грубой подделкой видео с Захаровой, комментирующей встречи Токаева.

Министерство иностранных дел РФ опровергло подлинность видеозаписи, распространяемой в казахстанских онлайн-сообществах, где официальный представитель МИД Мария Захарова якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Видео оказалось дипфейком, созданным с использованием нейросетей.

«В казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России», — говорится в telegram-канале МИД РФ. В сообщении указано, что на подлинное видео были наложены сгенерированные нейросетью мимика и аудиодорожка, имитирующая голос М. В. Захаровой.

По данным министерства, целью дипфейка является попытка «вбить клин» между Россией и Казахстаном, спровоцировав негативную реакцию аудитории. МИД РФ указал, что ни одно слово в поддельном видео не соответствует правде, и предоставил видеосравнение с оригинальным интервью Захаровой на ПМЭФ-2025 для подтверждения фальсификации.

Ведомство связывает подобные провокации с действиями украинских спецслужб, в частности Центра информационно-психологических операций. МИД РФ призвал проверять информацию в соцсетях и доверять только официальным источникам, отметив, что это не первый случай подобных вбросов.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше