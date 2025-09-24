В МИД России разоблачили поддельное интервью Захаровой о Токаеве

По данным министерства, целью дипфейка является попытка «вбить клин» между Россией и Казахстаном, спровоцировав негативную реакцию аудитории. МИД РФ указал, что ни одно слово в поддельном видео не соответствует правде, и предоставил видеосравнение с оригинальным интервью Захаровой на ПМЭФ-2025 для подтверждения фальсификации.