Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) считает, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа может пойти на восстановление отношений с Россией.
Ранее она получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Я надеюсь, что администрация Трампа предпримет шаги для восстановления отношений (с Россией — ред.). И одним из первых шагов было бы полное прекращение любой помощи и поставок оружия Украине», — сказала обозреватель, слова которой приводит РИА Новости.
Ещё одним важным решением, по мнению МакКейб, стала бы отмена антироссийских санкций. Она полагает, что оба этих вопроса могут стать первостепенными.
Обозреватель также уточнила, что проблема кроется в американских неолибералах и неоконсерваторах, которые одержимы идеей конфликта с Россией. МакКейб отметила, что не поддерживала такую позицию, за что была подвергнута критике в социальных сетях в США.
Кроме того, её начали осуждать за получение российского паспорта.
Напомним, 23 августа Владимир Путин подчеркнул, что возобновление полноформатных отношений между Россией и США в первую очередь определяется позицией западных стран.