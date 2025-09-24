Генконсульство КНР во Владивостоке изменит график работы с октября

Генеральное консульство КНР во Владивостоке меняет график работы с 9 октября. Консульский приём будет осуществляться по понедельникам, средам и четвергам с 09.00 до 12.00, за исключением праздничных дней. Выдача виз будет проводиться в те же дни с 10.00 до 12.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу генконсульства.