Генконсульство КНР во Владивостоке изменит график работы с октября

Генеральное консульство КНР во Владивостоке меняет график работы с 9 октября. Консульский приём будет осуществляться по понедельникам, средам и четвергам с 09.00 до 12.00, за исключением праздничных дней. Выдача виз будет проводиться в те же дни с 10.00 до 12.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу генконсульства.
Для получения визы заявителям необходимо предъявить квитанцию и банковскую карту для оплаты консульского сбора непосредственно в учреждении. Перед визитом в консульство необходимо заполнить онлайн-анкету на официальном сайте учреждения.
Отметим, что с 1 по 8 октября консульский отдел будет закрыт в связи с празднованием Дня образования КНР (1 октября) и Праздника середины осени (6 октября). Согласно китайскому праздничному календарю, эта неделя объявлена нерабочей по всей стране.
«Все предельно легко»: туристы Приморья о безвизовом режиме с Китаем.
Путешественники отмечают, что границу прошли быстро и без проблем.
Также напомним, что с 15 сентября Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.