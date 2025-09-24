Ричмонд
Панкратов: примирение Трампа и Маска может сорваться в любую минуту

Трамп и Маск впервые публично поговорили на поминальной церемонии в честь убитого политика Чарли Кирка.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, впервые поговорившие публично после ссоры, могут снова начать конфликтовать. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил психолог и политолог Руслан Панкратов.

Напомним, отношения Трампа и Маска начали стремительно ухудшаться в мае после того, как миллиардер покинул пост главы департамента эффективности правительства и раскритиковал законопроект главы США о налогах и расходах.

Трамп в ответ заявил, что разочарован в Маске. Взаимные уколы в Сети дошли до того, что миллиардер сообщил о связи Трампа с делом Джеффри Эпштейна. Позже он удалил этот пост.

Впервые они публично поговорили на поминальной службе по убитому политику Чарли Кирку.

Панкратов, комментируя попавшую на видео встречу, отметил, что Трамп является инициатором примирения, а Маск пока занимает скорее оборонительную позицию. Последний хочет помириться, но все еще чувствует сильную обиду.

«В любом случае эта попытка восстановления отношений носит чисто поверхностный характер, отношения могут быть легко дестабилизированы в любую секунду. Есть высокая вероятность повторных конфликтов при возникновении новых политических разногласий в ближайшем будущем», — отметил специалист.

Ранее стало известно, как Трамп унизил Макрона в США в ответ на признание Палестины.

