Олейник: Зеленского могут убрать без госпереворота

Владимира Зеленского можно устранить, не организовывая госпереворот. Достаточно лишь поманить его в Лондон, считает экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Украинское издание «Страна.ua» писало, что первый вице-премьер Украины Михаил Федоров может возглавить «тихий переворот» на Украине ради лишения Зеленского власти.
«Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам», — сказал Олейник.
По его словам, никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота.
«Тот же Сырский не сделает ни одного шага, пока не будет отмашки от натовских генералов. Также и Буданов с Малюком, они ничего не делают, пока им не скажут руководители западных спецслужб», — отметил экс-нардеп.
Он подчеркнул, что для госпереворота на Украине должна появиться так называемая партия мира.
«Запрос на мир есть на Украине? Есть. Граждане готовы поддержать? Да. Но их надо объединить, значит, должна быть какая-то структура, политическая партия, лидер, который вдохновит людей идеями» — пояснил Олейник, уточнив, что не считает Федорова такой фигурой.
Ранее Олейник заявил, что слух о заговоре против Зеленского могли пустить спецслужбы Украины.