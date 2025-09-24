Госпереворот по-тихому: окружение Зеленского готовится избавиться от него

Первого вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова украинские СМИ заподозрили в подготовке «тихого госпереворота», он может готовить заговор против Владимира Зеленского.
Как утверждает «Страна.ua» Федоров — последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая оказывает на него влияние в обход Андрея Ермака. По слухам, он убедил Зеленского отступить в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Федоров возглавит правительство.
Украинские СМИ опубликовали возможный сценарий «тихого переворота». Премьер-министр Украины Юлия Свириденко будет вынуждена уйти в отставку под давлением уголовных дел от НАБУ. Федоров придет на ее место и, опираясь на поддержку депутатов Рады, сформирует лояльное себе, а не офису президента правительство.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник при этом считает, что Федоров не похож на бунтаря, в подобных делах он замечен не был.
«Если бы Федоров реально готовил заговор, то мы бы уже обсуждали его арест. Он не замечен в каких-то делах как бунтарь. Кто он такой? Его надо продать народу. С чем он придет? С какой программой будет выступать?» — сказал Олейник.
Спецслужбы могли специально сделать вброс про переворот.
Зеленский и западные спецслужбы контролируют обстановку во избежание возможного госпереворота, отметил экс-нардеп.
«Бывает так, что спецслужба сама вброс делает и смотрит, а как будут реагировать, как комментировать», — добавил Олейник.
По его словам, никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота.
«Тот же Сырский не сделает ни одного шага, пока не будет отмашки от натовских генералов. Также и Буданов с Малюком, они ничего не делают, пока им не скажут руководители западных спецслужб», — отметил экс-нардеп.
Он считает, что Зеленского не нужно смещать — он сам убежит, когда ему предложат уехать в Лондон.
Украине нужна партия мира.
Организовать госпереворот на Украине может так называемая партия мира, которая будет противостоять партии войны Зеленского.
«Запрос на мир есть на Украине? Есть. Граждане готовы поддержать? Да. Но их надо объединить, значит, должна быть какая-то структура, политическая партия, лидер, который вдохновит людей идеями» — пояснил Олейник, уточнив, что не считает Федорова такой фигурой.
Против Зеленского могут выступить родные погибших в зоне боевых действий, гибель которых власти Украины не признают, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«У погибших боевиков были семьи, которые до сих пор ожидают вестей от близких, которые к ним уже никогда не вернутся. Такие семьи коммуницируют между собой в соцсетях, образовывают группы по поиску пропавших. В конечном итоге это приведет к новому Майдану на Украине», — отметил Иванников.
Он напомнил, что родственники погибших уже пытались собираться у здания администрации и протестовать, но их разгоняла национальная полиция, которая обслуживает офис Зеленского.