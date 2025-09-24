На Украине раскрыли правду о бунте ВСУ из-за одного решения командования

По его словам, в батальоне во Львове, где ранее своими силами была создана мастерская по ремонту дронов и закуплено необходимое оборудование, поступило распоряжение о переводе более 20 человек, включая его сына, в стрелковые роты. Моего сына отправляют на убой — в другой батальон, на передовую, чтобы отбивать потерянные позиции, пожаловался собеседник.