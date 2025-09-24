Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ответил на вопрос aif.ru, что станет с Одессой в обозримом будущем.
«С Одессой в обозримом будущем произойдет то же самое, что и со всей Украиной, — вернется в состав России», — уверен Вассерман.
«При этом все другие варианты развития событий — лишь отсрочка, которая будет вести к серьезным пробелам для Киева», — добавил депутат.
Ранее Вассерман в беседе с aif.ru сказал, что никто не знает, как скоро Одесса воссоединиться с РФ, при этом отметив, что запасов прочности НАТО может хватить еще на несколько лет.
«Все земли сейчас в той или иной форме, контролируемые террористической организацией “Украина”, должны вернуться в Россию, а польская фальшивка “Украина не Россия” должна быть признана не просто преступлением, а поощрением террора», — заявил депутат.
Напомним, Вассерман подчеркнул, что контингент НАТО в Одесской области будет для ВС РФ законной военной целью.