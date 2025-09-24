Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его страна будет уничтожать любые беспилотники, которые нарушат границы республики. Журналисты британского издания охарактеризовали слова Туска как «резкое предупреждение» президенту России Владимиру Путину.10 сентября премьер заявил, что над польской территорией были ликвидированы представлявшие опасность дроны, которые он назвал российскими. Однако никаких объективных подтверждений их принадлежности представлено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали запросов на контакты от польского руководства. Он также добавил, что представители ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях, не подкрепляя свои утверждения какими-либо аргументами.