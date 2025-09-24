В МИД России подтвердили встречу Лаврова с Рубио 24 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября встретится с американским госсекретарём Марко Рубио на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, следует из графика главы Госдепартамента США.
По данным ведомства, переговоры должны начаться в 12:00 по местному времени (19:00 мск).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что такая встреча запланирована.
«Подтверждаем», — говорится в её ответе, который приводит ТАСС.
Напомним, 23 сентября Лавров отправился в Нью-Йорк. Он возглавляет российскую делегацию, которая участвует в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. У главы МИД РФ также запланированы десятки других встреч на полях этого мероприятия. Кроме того, он должен выступить с трибуны 27 сентября.