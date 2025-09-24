В МИД России подтвердили встречу Лаврова с Рубио 24 сентября

Напомним, 23 сентября Лавров отправился в Нью-Йорк. Он возглавляет российскую делегацию, которая участвует в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. У главы МИД РФ также запланированы десятки других встреч на полях этого мероприятия. Кроме того, он должен выступить с трибуны 27 сентября.