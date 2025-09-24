Анищенко: подавленный после унижения в США Макрон смеялся сквозь боль

«На первых кадрах — при разговоре с полицейским — заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», — отметил эксперт.