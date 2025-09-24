Ричмонд
Анищенко: подавленный после унижения в США Макрон смеялся сквозь боль

Президент Франции вынужден был идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для Трампа дорог.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон, которому пришлось идти пешком по Нью-Йорку из-за перекрытых для главы США Дональда Трампа дорог, улыбался сквозь боль и вдавливал голову в плечи, сообщил aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

Напомним, накануне Макрон после выступления в штаб-квартире ООН столкнулся с перекрытыми в Нью-Йорке дорогами. Он лично вышел, чтобы попросить сотрудника полиции его пропустить, а также позвонил Трампу.

Макрону отказали и он пошел к французскому посольству пешком.

«На первых кадрах — при разговоре с полицейским — заметно лишь легкое недоумение. Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», — отметил эксперт.

По словам Анищенко, Макрон в некоторых моментах даже пытался сдерживать оскал. Это было заметно, когда очевидцы начали фотографироваться с идущим пешком Макроном.

«У него там был смех сквозь слезы. Там заметен и стресс и попытки сдержать гнев. Он буквально пытался натянуть улыбку», — добавил специалист.

Ранее политолог Трухачев сообщил, что Трамп плохо относится к Макрону после инцидента с перхотью.

