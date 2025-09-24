Российский МИД заявил о дипфейке с Марией Захаровой в казахстанских соцсетях

Министерство иностранных дел Российской Федерации официально опровергло подлинность видеоматериала, распространяемого в казахстанских интернет-сообществах, где якобы представитель ведомства Мария Захарова дает комментарии о встречах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Согласно данным МИД РФ, данный ролик представляет собой дипфейк: на видеозапись одного из интервью Захаровой были искусственно наложены мимика и звуковая дорожка, сгенерированные нейросетью, имитирующие ее голос.
В казахстанских онлайн-сообществах активно распространяется дипфейк. Ни единое слово в сфабрикованном видео не соответствует реальности, заявили в ведомстве. В целях подтверждения факта фальсификации МИД опубликовал видеосравнение с оригинальным интервью Захаровой, данного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
По информации министерства, целью распространения данной подделки является попытка «посеять раздор» между Россией и Казахстаном, а также спровоцировать негативную реакцию общественности. Ведомство связывает данную провокацию с деятельностью украинских спецслужб, в частности Центра информационно-психологических операций.
МИД РФ обратился к пользователям с призывом тщательно проверять информацию, распространяемую в социальных сетях, и доверять исключительно официальным источникам, подчеркнув, что это далеко не первый случай подобных информационных вбросов.
