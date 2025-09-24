МИД рассказал о дипфейке с Захаровой, заявив о почерке украинских спецслужб

Дипфейк на основе видеоряда с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой был смонтирован с целью вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории и вбить клин между Россией и Казахстаном. Об этом заявили в МИД РФ.
«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — сказано в комментарии, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Дипфейк, в котором Захарова якобы комментирует встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «на полях» 80-сессии Генассамблеи ООН, распространяется в казахстанских онлайн-сообществах.
В МИД подчеркнули, что подобный вброс далеко не первый.
«За всеми этими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО)», — указали в МИД.
Ранее Мария Захарова предупредила о росте дипфейков в российском инфополе в 2025 году.
Также Захарова рассказала о реакции Лаврова на свои первые дипфейки.
В российском внешнеполитическом ведомстве и ранее указывали, что украинские спецслужбы устраивают провокации с помощью дипфейков.