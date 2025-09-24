Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, где встретится с Рубио

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с Сергеем Лавровым прибыли также члены делегации.
Министр иностранных дел планирует провести ряд двусторонних встреч. Ожидаются, в том числе, беседы с американскими чиновниками. В мероприятии принимает участие госсекретарь США Марко Рубио. У Сергея Лаврова, как сообщалось ранее, запланирована встреча с ним.
Глава российского МИД также выступит на общеполитической дискуссии. Она пройдет 27 сентября.
В состав российской делегации вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сенатор Совфеда Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.