Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее, где встретится с Рубио

Сергей Лавров 24 сентября прилетел в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке проходит 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с Сергеем Лавровым прибыли также члены делегации.

Министр иностранных дел планирует провести ряд двусторонних встреч. Ожидаются, в том числе, беседы с американскими чиновниками. В мероприятии принимает участие госсекретарь США Марко Рубио. У Сергея Лаврова, как сообщалось ранее, запланирована встреча с ним.

Глава российского МИД также выступит на общеполитической дискуссии. Она пройдет 27 сентября.

В состав российской делегации вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сенатор Совфеда Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

