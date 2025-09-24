Казахстан и Франция расширяют партнёрство в логистике и энергетике

Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества.
Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.
Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении.
Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.
Президенты Казахстана и Франции также «сверили часы» по актуальным геополитическим вопросам.