Казахстан и Франция расширяют партнёрство в логистике и энергетике

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Франции, передает DKNews.kz.

Источник: Аkorda

Президент Казахстана обсудил с Эмманюэлем Макроном состояние двустороннего сотрудничества.

Глава нашего государства подчеркнул, что Франция является ключевым и надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе.

Стороны с удовлетворением констатировали, что ранее достигнутые на высшем уровне договоренности приносят ощутимые результаты в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении.

Плодотворно развиваются культурно-гуманитарные связи.

Президенты Казахстана и Франции также «сверили часы» по актуальным геополитическим вопросам.

