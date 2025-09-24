FT рассказала, получится ли у ООН перестать быть «ходячим мертвецом»

Старший помощник генсека ООН Кофи Аннана (1997−2006) в конце 1990-х Надер Мусавизаде заявил FT, что организация сталкивается как с внешним, так и с внутренним кризисом. «Внутренний кризис обусловлен 20-летним ослаблением власти, потенциала и влияния, особенно среди тех, для кого это наиболее необходимо, беднейших слоев населения и людей в зонах конфликтов. Нынешний кризис связан с возвращением к конфликту и соперничеству великих держав, а также с параличом в Совете Безопасности, которого не было 50 лет», — говорит он, называя кризис «экзистенциальным».