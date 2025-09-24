FT рассказала, получится ли у ООН перестать быть «ходячим мертвецом»

Критику в адрес ООН высказывают многие члены организации, в том числе Россия, и даже новый папа Римский Лев XIV, который в своем первом интервью говорил, что, «по-видимому, общепризнанно», что ООН утратила способность «объединять людей».
Старший помощник генсека ООН Кофи Аннана (1997−2006) в конце 1990-х Надер Мусавизаде заявил FT, что организация сталкивается как с внешним, так и с внутренним кризисом. «Внутренний кризис обусловлен 20-летним ослаблением власти, потенциала и влияния, особенно среди тех, для кого это наиболее необходимо, беднейших слоев населения и людей в зонах конфликтов. Нынешний кризис связан с возвращением к конфликту и соперничеству великих держав, а также с параличом в Совете Безопасности, которого не было 50 лет», — говорит он, называя кризис «экзистенциальным».
Совбез ООН состоит из 15 членов: десяти избираемых на двухлетний срок и пяти постоянных (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), которые имеют право вето на любые решения.
В то же время США, «самая главная держава в мире», отстраняется от ООН за исключением случае, когда считает организацию «активным препятствием», добавляет Мусавизаде. Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа в его первый президентский срок Джон Болтон высказал сомнение, что глава Белого дома «когда-либо общался» с нынешним генсеком ООН Антониу Гутерришем «за исключением тех случаев, когда он приезжал в Нью-Йорк, чтобы произнести речь».
По данным FT, многие в администрации Трампа хотят дальнейшего отстранения США от ООН.
Бывший в 2006 году заместителем генсека ООН при Аннане и экс-глава Программы развития ООН, лорд Марк Маллок-Браун отмечает, что хот Гутерриш говорит «довольно смелые вещи», сейчас его считают «второстепенным игроком». «Во времена Кофи зал для брифингов был переполнен журналистами. Сейчас это скорее мавзолей, чем пресс-центр», — описывает Маллок-Браун, называя ООН во многих отношениях «ходячим мертвецом».
ООН также называют «бюрократическим гигантом, плохо приспособленным к быстро меняющемуся миру», пишет FT. Организация сталкивается и с финансовым давлением — Трамп после инаугурации объявил о прекращении финансирования ООН. В связи с этим Гутерриш анонсировал масштабные сокращения.
Бывший заместитель премьер-министра Нидерландов, занимавшая несколько постов в ООН, в частности специального координатора мирного процесса на Ближнем Востоке, Сигрид Кааг заявила, что организация «находится на грани невостребованности». «Можно ли ее спасти? Да. Но это вопрос воли. И речь не идет о воссоздании ООН прошлого; требуется совершенно другая структура и другой подход», — сказала она.
По мнению Кааг, ООН необходимо увеличить число «активных дипломатов».
Весной генсек предложил инициативу ООН-80, которая охватывает три направления: повышение эффективности работы организации, оценка исполнения ключевых задач и изучение возможных структурных реформ. В июле Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию в рамках этой инициативы.
Хотя приоритетом для большинства является реформа Совбеза ООН, опрошенные FT дипломаты считают, что пока все останется как прежде. Вместо этого основное внимание уделяется тому, как реформировать повестку дня и операции ООН. Здесь тоже возникают споры. Как говорится в статье, основная проблема заключается в том, следует ли сосредоточиться на мире и безопасности и сократить гуманитарные инициативы или придерживаться обязательств по устойчивому развитию и борьбе с изменением климата и неравенством, но найти способы их более простого выполнения.
Заместитель генсека ООН по вопросам политики, председатель целевой группы ООН-80 Гай Райдер признает, что ООН превратилась в «архипелаг организаций» и «очень сложную систему». Однако, по его словам, Гутерриш «убежден, что в эти быстро меняющиеся времена ООН крайне трезво относится к тому, как мы можем работать лучше».
Что касается выбора приоритетов ООН, Райдер говорит, что организация должна оставаться сосредоточенной на всех трех своих первоначальных столпах: мире и безопасности, развитии и правах человека. «Не может быть и речи о том, чтобы маргинализировать или отбросить кого-то в пользу других», — говорит он.