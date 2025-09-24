Ричмонд
МИД РФ предупредил о дипфейке с Захаровой

В провокации прослеживается почерк украинских спецслужб.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел России опровергло распространённый дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя ведомства Марии Захаровой. В МИД подчеркнули, что подобные провокации несут характер информационных атак, за которыми прослеживается почерк украинских спецслужб.

По информации министерства, в казахстанских онлайн-сообществах появился видеоролик, смонтированный на основе реального интервью Захаровой. В него добавили сгенерированную нейросетью мимику и аудиодорожку с имитацией её голоса, где якобы комментируются встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле», — говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что цель этого дипфейка — посеять недоверие между Москвой и Астаной и вызвать негативную реакцию у аудитории.

Ранее помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский опроверг появившееся в Сети видео, в котором он якобы утверждает, что Аляска была сдана США в аренду.

