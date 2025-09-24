Стало известно, что ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки

В то же время, по информации источника, украинская сторона целенаправленно разрушает в этом районе все колодцы, лишая российских солдат доступа к водным ресурсам, а также уничтожает ударными дронами сохранившиеся строения, чтобы лишить их любых укрытий. В ходе боев за Малые Щербаки, по утверждению собеседника агентства, были ликвидированы остатки спецподразделения, принадлежащего ГУР Минобороны Украины.