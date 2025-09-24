Ричмонд
Стало известно, что ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки

Украинские военные применили нестандартный метод психологического воздействия на российских военнослужащих.

Украинские военные применили нестандартный метод психологического воздействия на российских военнослужащих. Как сообщил боец с позывным Увар, операторы ВСУ оснастили беспилотник аудиоколонкой и предприняли попытку деморализовать бойцов группировки «Днепр» композициями в исполнении украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Данные действия фиксировались в районе населенного пункта Малые Щербаки на территории Запорожской области, который удерживается российскими подразделениями на передовой.

В ночное время суток регулярно появлялся беспилотник. С него доносилась музыка Сердючки, а также звучали предложения сложить оружие. Подобные облеты с музыкальным сопровождением осуществлялись довольно часто, передает слова военнослужащего агентство РИА «Новости».

Помимо этого, с беспилотника транслировались обещания обеспечения водой и питанием в обмен на добровольную сдачу в плен.

В то же время, по информации источника, украинская сторона целенаправленно разрушает в этом районе все колодцы, лишая российских солдат доступа к водным ресурсам, а также уничтожает ударными дронами сохранившиеся строения, чтобы лишить их любых укрытий. В ходе боев за Малые Щербаки, по утверждению собеседника агентства, были ликвидированы остатки спецподразделения, принадлежащего ГУР Минобороны Украины.

