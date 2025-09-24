Сжимался и скалился: эксперты раскрыли цель унизившего Макрона Трампа

Президент США Дональд Трамп специально унизил французского лидера Эммануэля Макрона в Соединенных Штатах. Последний серьезно проседает в рейтинге как на политической арене, так и среди граждан своей страны.
Профайлер Илья Анищенко и политолог Вадим Трухачев объяснили aif.ru, почему Трамп унизил Макрона и как это скажется на их отношениях.
Трамп мстит за признание Палестины.
22 сентября на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Макрон объявил, что с этого дня Франция признает Палестину как государство. Спустя несколько часов французский лидер отправился в посольство своей страны в Нью-Йорке, однако по дороге его кортеж остановили сотрудники полиции.
Макрона не пропустили из-за перекрытых для проезда Трампа дорог. Глава Франции, судя по опубликованным в Сети кадрам, сначала попытался лично договориться с сотрудником полиции, затем позвонил Трампу и пожаловался, что его не пропускают, но американский президент тоже не помог коллеге.
После череды отказов Макрон решил пешком дойти до французского посольства.
Политолог Трухачев в беседе с aif.ru отметил, что таким образом Трамп отомстил Макрону за поддержку Палестины.
«Тут все однозначно: Макрон вчера признал Палестину и получил ответ от Трампа», — сказал политолог.
Сжался, нервно смеялся и показывал оскал.
Униженный личным отказом американского президента Макрон, идущий к французскому посольству весь сжался, хоть и пытался натянуть улыбку, отметил профайлер Анищенко.
«Когда он шел пешком с телефоном в руке, у него была неестественная поза — голова опущена и вдавлена в плечи. Он словно подавленный человек. Обычно он ходит с расправленными плечами», — отметил эксперт.
Макрон, фотографируясь с прохожими, пытался сдерживать оскал.
«У него там был смех сквозь слезы. В один из моментов он даже показал оскал. Там заметен и стресс и попытки сдержать гнев. Он буквально пытался натянуть улыбку», — добавил специалист.
Профайлер отметил, что Трамп специально подстроил всю ситуацию, чтобы показать Макрону его место.
«Трамп показательно унизил Макрона. Наверняка, вся эта ситуация была спланирована заранее. Французский лидер принизил себя еще больше тем, что вышел из машины и пошел пешком, пытаясь показать, что ему все равно. К тому же, рейтинг Макрона упал во Франции, а Трамп воспользовался этим и показал французскому лидеру, что не считает его равным себе политиком», — отметил эксперт.
Отношения испортились еще 7 лет назад.
Политолог Трухачев выразил мнение, что отношения Трампа и Макрона всегда были плохими. Впервые это заметили еще в 2018 году, когда американский лидер на встрече с президентом Франции публично смахнул с его плеча перхоть.
Семь лет назад в апреле Трамп публично перед камерами стряхнул что-то с плеча Макрона, сказав: «Я уберу вот эту перхоть. Нам нужно, чтобы он был безупречен».
«Макрон скоро уйдет с поста президента. Он уходящая величина. Хотя он может перейти в какие-то структуры Евросоюза, причем на очень видное место. Но отношения у них были всегда плохие», — отметил политолог.
Трухачев добавил, что при этом Макроны можно назвать более профессиональным политиком, чем Трампа. Последний, по его словам, скорее бизнесмен.
