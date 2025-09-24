Западные делегаты, присутствующие на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, по ироничному замечанию официального представителя МИД России Марии Захаровой, «вдыхают воздух свободы».
Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, где запечатлен глава Польши во время заседания.
Пока наша делегация следовала в Нью-Йорк, представители западных стран на ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», отметила Захарова в своем телеграм-канале.
Поводом для такой реакции стало заявление депутата польского Сейма от правящей коалиции Романа Гертыхы. На своей странице в социальной сети X он выразил предположение, что президент Польши Кароль Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак прямо в ходе работы сессии. Парламентарий, основываясь на вирусном ролике, утверждает, что глава государства принимал не табак.
Этот случай не первый в биографии политика: еще в мае 2025 года, во время предвыборных дебатов, Навроцкий пытался незаметно принять некое вещество, однако позже успешно прошел проверку на отсутствие в организме наркотических средств.
