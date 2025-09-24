В МИД РФ высмеяли употребившего снюс в зале заседаний ООН президента Польши

Поводом для такой реакции стало заявление депутата польского Сейма от правящей коалиции Романа Гертыхы. На своей странице в социальной сети X он выразил предположение, что президент Польши Кароль Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак прямо в ходе работы сессии. Парламентарий, основываясь на вирусном ролике, утверждает, что глава государства принимал не табак.