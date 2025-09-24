Ричмонд
В МИД РФ высмеяли употребившего снюс в зале заседаний ООН президента Польши

Западные делегаты, присутствующие на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, по ироничному замечанию официального представителя МИД России Марии Захаровой, «вдыхают воздух свободы».

Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала видеозапись, распространившуюся в социальных сетях, где запечатлен глава Польши во время заседания.

Пока наша делегация следовала в Нью-Йорк, представители западных стран на ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», отметила Захарова в своем телеграм-канале.

Поводом для такой реакции стало заявление депутата польского Сейма от правящей коалиции Романа Гертыхы. На своей странице в социальной сети X он выразил предположение, что президент Польши Кароль Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак прямо в ходе работы сессии. Парламентарий, основываясь на вирусном ролике, утверждает, что глава государства принимал не табак.

Этот случай не первый в биографии политика: еще в мае 2025 года, во время предвыборных дебатов, Навроцкий пытался незаметно принять некое вещество, однако позже успешно прошел проверку на отсутствие в организме наркотических средств.

Читайте также: Российский МИД заявил о дипфейке с Марией Захаровой в казахстанских соцсетях.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше